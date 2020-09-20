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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الرياضة تبليغ
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره تشيلسي، في قمة الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : ألكسندر أرنولد - فابينيو - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

خط الوسط : نابي كيتا - جوردان هندرسون - فينالدوم

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

يذكر أن ليفربول انتصر في الجولة الماضية على ليدز يونايتد بنتيجة 4-3، فيما فاز تشيلسي على برايتون 3-1.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 