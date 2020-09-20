أخبار عاجلة
بدون زيت وقلية.. 4 طرق صحية جديدة لتحضير البطاطس -
وفاة أسرة مصرية بالكامل.. (والسبب مؤلم) -
توقف عن تناولها فورا.. أطعمة يومية تصيبك بالشيخوخة المبكرة -
بلقيس تعترف: زوجي شريك في الجريمة (صورة) -
السعودية تحبط عمليات إرهابية ضخمة كانت على وشك التنفيذ -
هذا ماسيحدث في سماء السعودية بعد ساعات ويذهل الجميع -
ياسمين عبدالعزيز تحرج زوجها أحمد العوضي أمام الجمهور.. شاهد كيف سخرت منه -
مسلسل تركي جديد يتفوق على قيامة أرطغرل ويكتسح المؤسس عثمان.. شاهد -
كما ولدتها أمها.. فنانة عربية تظهر وهي تستحم ومستلقية على سريرها الأحمر -
بعد 6 سنوات من اعتزاله .. أسامة حسني يكشف الكواليس الأسرية مع الخطيب عقب رحيله عن الأهلي .. ويؤكد: الحصول على الحق بالقانون وليس... -

كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك

الرياضة تبليغ
كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك
كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي التعاون السعودي أنه قضى واحدة من أفضل فترات حياته في نادي الزمالك.

ورحل الفرنسي عن البيت الأبيض بصورة مفاجئة للغاية بعد أن قام بدفع الشرط الجزائي في عقده والذي يُقدر بـ250 ألف دولار لينتقل لتدريب السُكري السعودي.

وخلال تصريحات صحفية عبر قناة بي إن سبورت قال أنه قد شعر بالضيق وأن الوقت قد حان للمغادرة بغض النظر عن أي ظروف.

وأضاف " الوقت الذي قضيته في الزمالك كان جيد للغاية ورائع وتلك الفترة كانت حساسة بسبب كوفيد 19 من حيث إنتقال اللاعبين وكذلك المدربين.

وأنهى " أطنخ لبناء فريق قوي لنادي التعاون السعودي خلال الفترة المقبلة على الرغم من الخسارة التي تلقاها الفريق في الجولة الرابعة وأولى مبارياتي.

يُذكر أن التعاون يستعد لمواجهة الشارقة الإماراتي يوم غداً الإثنين لحساب مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 