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مفاجآت عديدة فى تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة تشيلسي بالبريميرليج

الرياضة تبليغ
مفاجآت عديدة فى تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة تشيلسي بالبريميرليج
مفاجآت عديدة فى تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة تشيلسي بالبريميرليج

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت عديدة فى تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة تشيلسي بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن التشكيل الرسمي لنادي ليفربول الذي سيواجه نظيره تشيلسي بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

 

وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية للمباراة كالتالي:

 

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

 

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، فابينهو، روبيرتسون.

 

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، كيتا.

 

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجآت عديدة فى تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة تشيلسي بالبريميرليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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