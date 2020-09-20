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فايلر يحسم موقفه من رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

الرياضة تبليغ
فايلر يحسم موقفه من رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي
فايلر يحسم موقفه من رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يحسم موقفه من رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من رحيل أحمد الشيخ لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأبلغ فايلر لجنة التخطيط بالأهلي، أنه لا يُمانع رحيل أحمد الشيخ خاصة وأن هناك أكثر من لاعب محلي مُرشح لتدعيم صفوف الفريق  خلال الصيف الجاري.

 

ويقدم أحمد الشيخ مستويات رائعة للغاية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد فترة التوقف التي شهدتها المسابقة بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس ، وأصبح أكثر فاعلية على المرمى.

 

ويريد الأهلي التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الفترة المقبلة، على رأسهم كل من كريم طارق لاعب بتروجت والمعار إلى طلائع الجيش، بالإضافة إلى الجزائري يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي مع اقتراب عودة محمد شريف لاعب المارد الأحمر المعار إلى انبي.

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