نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليجا تساند الملف الإسباني لاستضافة كأس العالم 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الدوري الإسباني "ليجا" بيانًا رسميًا منذ قليل تؤكد من خلاله دعمها الكامل لملف اتحاد الكرة في بلادها من أجل استضافة بطولة كأس العالم 2030.

يأتي ذلك على الرغم من الخلافات بين المؤسستين في الفترة الماضية بسبب مواعيد المباريات وسياسة إدارة بطولة الدوري على مدار الأشهر الأخيرة، ولكن تساند الليجا الاتحاد الإسباني في ملف الترشح لاستضافة البطولة مع البرتغال بعد 10 سنوات.

وأفادت الليجا في بيانها أنها تدرك مدى أهمية استضافة مثل هذا الحدث، لأنه يعد دفعة كبيرة للاقتصاد والرياضة الإسبانية اللتين تكتسبان مكانة كبيرة في البلاد.

لهذا السبب، تقتنع الليجا بأهمية هذه البطولة بالنسبة للعلامة التجارية الإسبانية والتنمية الاقتصادية، وتؤكد على دعمها ومساندتها للترشح لاستضافة كأس العالم 2030.

يذكر أن هناك أكثر من دولة تقدمت بطلب استضافة تلك البطولة، وهم المغرب عن قارة إفريقيا، و(الأرجنتين، أوروجواي، باراجواي وتشيلي) عن أمريكا الجنوبية، ورومانيا واليونان وبلغاريا وصربيا عن أوروبا.