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تعرف على تطورات صفقات أهلي جدة

الرياضة تبليغ
تعرف على تطورات صفقات أهلي جدة
تعرف على تطورات صفقات أهلي جدة

كشف الإعلامي السعودي عائض الدهاس، تطورات التعاقدات الجديدة داخل نادي أهلي جدة، من أجل تدعيم الفريق في الموسم المقبل.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة في الدوحة خلال الفترة الحالية، حيث يشارك الفريق في مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وكتب عائض عبر حسابه الشخصي على التدوينات القصيرة "تويتر":"‏خاص.. تعمل ادارة نادي أهلي جدة على جلب صفقات أجنبية لسد احتياجات الفريق ومن ثم تفتح الخيارات المحلية المطروحة امام الادارة. 

وأضاف عائض السعودي:"بخصوص الفاردو بن محمد ليس في خيارات الادارة".

الفاردو بن محمد هو لاعب من جزر القمر، يلعب حاليا مع فريق ريد ستار الصربي، حيث شارك هذا الموسم في 7 مباريات، سجل خلالهم 6 أهداف، فيما نجح في صناعة هدفين أخرين.

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