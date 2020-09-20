الانتاج الحربي يتقدم على الجونة 2-0 في شوط أول مثير.. فيديو

انتهت احداث الشوط الأول من مباراة الجونة والانتاج الحربي، بتقدم الأخير بهدفين دون رد التي تقام على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة ال 28 من بطولة الدوري الممتاز.

اشتعلت المباراة منذ الدقيقة الأولى ولم تستقر الكرة بين أقدام أي فريق لمدة دقائق، وتبادل الفريقين الهجمات بشراسة.

وفي الدقيقة الرابعة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء على حارس مرمى الجونة محمد الغرباوي بعد اعتراضه مهاجم الانتاج الحربي.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الأولى في وجه الغرباوي بسبب التدخل الخاطئ مع مهاجم الانتاج.

وتصدى الغرباوي للكرة ولكن تدخل الVAR ليعيد الركلة مرة أخرى ولكن بعد أن يُطرد محمود الغرباوي ببطاقة صفراء أخرى.

ويخرج عمرو بركات ويحل هيثم محمد حارس المرمى الثاني ليستكمل الجونة المباراة بعشرة لاعبين.

ويسجل عبد الرحمن اسامة لاعب الانتاج الحربي ركلة الجزاء في الدقيقة 14 بعد توقف اكثر من 6 دقائق.

وفي الدقيقة 17 تمكن الانتاج الحربي من تسجيل الهدف الثاني عن طريق هجمة مباغتة من الجبهة اليمنى وتمريرة رائعة تصل لغنام محمد الذي يسكنها الشباك بسهولة.

وكثف فريق الجونة محاولاته لتقليص الفارق وتسجيل هدف أول ولكن لم تسفر كل الهجمات عن أي أهداف.