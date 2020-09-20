مصادر: الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب لمواجهة الوداد البيضاوي

كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن محمود الخطيب، رئيس النادي، قرر رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلي المغرب لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقالت المصادر، إن الخطيب ترأس البعثة لتكون رسالة للاعبين بأهمية المباراة للفريق وضرورة عبورها نحو النهائي.
ويدرس الجهاز الفني للفريق الدخول في معسكر مغلق مبكر بالمغرب قبل مواجهة الوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وطلب فايلر الدخول في معسكر مغلق هناك لتعويد اللاعبين علي الأجواء خاصة أن الفريق لم يغادر مصر منذ فترة طويلة بسبب إجراءات فيروس كورونا .
وحسم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بطولة الدوري رغم التعادل السلبي مع مصر المقاصة أمس.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر يوم الأربعاء المقبل في المرحلة الـــ29 لمسابقة الدوري المصري.
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