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خلال دقيقتين .. ليفربول يتقدم بهدفين على تشيلسي لـ ساديو ماني

الرياضة تبليغ
خلال دقيقتين .. ليفربول يتقدم بهدفين على تشيلسي لـ ساديو ماني
خلال دقيقتين .. ليفربول يتقدم بهدفين على تشيلسي لـ ساديو ماني

تقدم فريق ليفربول على فريق تشيلسي بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمعهما في الوقت الحالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

هدف ليفربول الأول جاء عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 50 بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله فيرمينو.

وبعدها بدقيقتين أحرز ماني الهدف الثاني لليفربول في شباك تشيلسي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : ألكسندر أرنولد - فابينيو - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

خط الوسط : فينالدون - جوردان هندرسون - نابي كيتا

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

يذكر أن ليفربول انتصر في الجولة الماضية على ليدز يونايتد بنتيجة 4-3، فيما فاز تشيلسي على برايتون 3-1

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 