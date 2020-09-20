دفع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بالإسباني تياجو ألكانتارا، بدلا من جوردان هندرسون في المباراة المقامة حاليا أمام تشيلسي. وأشرك كلوب ألكانتارا مع بداية الشوط الثاني من المباراة، ليشارك للمرة الأولى مع فريقه الجديد ليفربول. وأتم نادي ليفربول التعاقد مع ألكانتارا يوم الجمعة الماضي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني. وتشير النتيجة في الوقت الحالي للتعادل السلبي بين الفريقين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تياجو ألكانتارا يشارك للمرة الأولى مع ليفربول أمام تشيلسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.