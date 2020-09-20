القناة يؤدي تدريبه الرئيسي استعدادا لمواجهة الزرقا بالقسم الثاني

ادى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريبه الرئيسي اليوم الأحد إستعدادا لمواجهة الزرقا والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة ال18 من مسابقة دورى القسم الثاني .
ووضح على جميع اللاعبين الجدية والحماس والتركيز التام بهدف تحقيق الانتصار يوم الثلاثاء المقبل بعد فترة توقف دامت لأكثر من 5 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا .
وحرص المدير الفني للفريق تامر مصطفى على التأكيد للاعبين، أهمية المرحلة المقبلة وضرورة حصد النقاط الثلاث في المواجهة القادما لتحسين موقف الفريق والدخول في صراع الصعود للممتاز.
ويحتل فريق القناة المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى برصيد 22 نقطة بينما يحتل الصدارة فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة.
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