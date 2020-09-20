تدريبات تأهيلية لـ ساسي في الجيم بالزمالك

اكتفى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأداء تدريبات تأهيلية في الجيم اليوم.
يأتي هذا على هامش تدريبات الفريق الأبيض التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.
ويغيب اللاعب عن مباريات الفريق في الفترة الحالية، بسبب الإصابة التي يعاني منها بكدمة في الظهر ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمباريات المقبلة.
ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته غدا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء طنطا المقبل.
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