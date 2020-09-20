توتنهام يخطط لخطف نجم مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن توتنهام الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الإنجليزي خيسي لينجارد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن توتنهام على إستعداد لدفع 30 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع لينجارد.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن إدارة الشياطين الحمر لا تمانع رحيل التجم الإنجليزي البالغ من العمر 27 عامًا لأنه لا يحظى بثقة النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بالإضافة إلى رغبة النادي الإنجليزي في إنعاش خزائنه.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لينجارد البالغ من العمر 27 عامًا من خريجي المان يونايتد ولعب على سبيل الإعارة في العديد من الأندية قبل أن يعود للشياطين الحمر في 2015 وشارك معهم حتى الآن في 207 مباراة وسجل 33 هدف وصنع 20 هدف آخرين.
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