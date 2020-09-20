الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

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أحمد جودة - القاهرة -
اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من الإعلان عن حسم صفقة التعاقد مع النجم الجزائري يوسف البلايلي مهاجم أهلي جدة السعودي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
تعاقد الأهلي مع يوسف البلايلي
كشف موقع "جول" العالمى أن النادى الأهلي نجح فى إتمام التعاقد مع النجم الجزائرى يوسف البلايلى، المحترف فى صفوف أهلى جدة السعودى، والحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.
وأوضح الموقع العالمي أن العديد من الأندية دخلت فى مفاوضات مع اللاعب الجزائري يوسف البلايلي، منها الزمالك وبيراميدز، بخلاف لناديه السابق الترجى التونسي.
وأوضح الموقع أن مجلس محمود الخطيب نجح فى حسم الصفقة بعدما استجاب لشرط النادى السعودى، موضحا عن طريق مصادره أن مسؤولى القلعة الحمراء تقدموا فى البداية بعرض لاستعارة يوسف عن طريق أحد الوسطاء.
وتابع الموقع أن مسؤولي أهلي جدة السعودي، فضلوا بيع اللاعب الجزائري يوسف البلايلي نهائيًا بناءً على طلب المدير الفنى الصربى فلادان ميلويفيتش.
وأتم الموقع أن الأهلي حسم صفقة ضم البلايلى ويتبقى فقط أن يوقع الجزائرى على عقود انضمامه إلى المارد الأحمر، بعقد ينتهى عام 2022.
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