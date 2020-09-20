موقع الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يبرز قصة نجاح نوح الجلبوبي لاعب منتخبنا للطائرة الشاطئية

نشر أمس الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للكرة الطائرة قسم الطائرة الشاطئية قصة نجاح لاعب منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية نوح الجلبوبي واستعرض الموقع مسيرة النجاح التي حققها اللاعب مع المنتخب مفتتحاً اللقاء بعبارات الفخر التي يحملها اللاعب.

و يحمل نوح الجلبوبي طموحا كبيرا لقيادة الكرة الطائرة الشاطئية العمانية الى مصاف العالمية بعد استضافة السلطنة دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية مسقط 2010 مما يجعل الشريط الساحلي للسلطنة موقعًا مثاليًا لمجموعة متنوعة من الرياضات المائية والشاطئية .

وقال نوح الجلبوبي: تتمتع السلطنة بشواطئ جيدة وتوافر أماكن جيدة للتدريب والمنافسة،وتوجد أربعة أماكن بها رمال عالية الجودة يمكن استخدامها للتدريب واستضافة البطولات العالمية وتتمتع الكرة الطائرة الشاطئية بإمكانيات جيدة في السلطنة لأن لدينا خطا ساحليا طويلا ويسهل ممارستها .

وبالنسبة للإنجازات فقد حققت الكرة الطائرة الشاطئية العمانية العديد من الكؤوس والميداليات التي تزين اتحادنا كما نظم الاتحاد العماني للكرة الطائرة العديد من الجولات والندوات والدورات والفعاليات الدولية مثل بطولة دول مجلس التعاون الخليجي والبطولة العربية والجولات العالمية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة الشاطئية.

ويضيف الجلبوبي بصفتي رياضي أحاول الترويج للكرة الطائرة الشاطئية في السلطنة من خلال دعوة العديد من الأصدقاء من جميع أنحاء العالم لزيارتها والاستمتاع بلعب الكرة الطائرة الشاطئية، حيث يكون تواصلي معهم دائما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وعن بداياته يقول نوح الجلبوبي بدأ هذا الشغف من ولايتي السويق وتعلمت اللعبة من والدي قبل أن احصل على تدريب رسمي في النادي ولقد كان دعم والدي لي كبيرا لأنه هو نفسه لاعب كرة طائرة ومحب لهذه الرياضة وأنا هنا اليوم بسببه،وقد علمني والدي لعب كرة الطائرة في المنزل وعلى الشاطئ ثم أرسلني إلى مركز تدريب الشباب لأتعلم من مدربين متخصصين جعلوني لاعب كرة طائرة كنت أيضًا محظوظًا جدًا لأنني أعيش بالقرب من الشاطئ ، وكان وصولي سهلا إلى ملاعب الشاطئ في مدينتي مضيفا، لقد بدأت اللعب مع منتخب الشباب للكرة الطائرة ومثلت السلطنة في الكرة الطائرة الشاطئية في البطولات الإقليمية وواصلت لعب الكرة الطائرة الشاطئية في الكلية ومثلت السلطنة في المسابقات القارية وفي ألعاب الجامعات العالمية.