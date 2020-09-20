افتتاح الدورة التدريبية الأولى لمدرسة الرحمة للفروسية بالخابورة

الخابورة ـ من سميحة الحوسنية :

افتتحت يوم أمس الدورة التدريبية الأولى للفروسية لمدرسة الرحمة لتعليم الفروسية بولاية الخابورة، وذلك تحت رعاية أحمد بن سيف العبري أمين سر الاتحاد العماني للفروسية وبمشاركة 13 فارسا، حيث اشتمل حفل الافتتاح لوحة ترحيبية على الخيول قدمها فرسان المدرسة في مشهد جسد روح الأصالة والعادات والتقاليد معبرين من خلالها عن مكانة الخيل وعراقتها على مدى الأزمان وللخيل تاريخ قديم ارتبط بأصالة العربي ونبل أخلاقه وتوالت فقرات الحفل حيث ألقى عيسى بن سالم الفارسي مدير المدرسة كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور وقال كان لنا الشرف بأن نسير على خطى من سبقونا بإنشائنا لمدرسة الرحمة لتعليم الفروسية والتي نتمنى أن تكون نقطة انطلاق لترسيخ اخلاق الفرسان وشجاعتهم والسلطنة من الدول الرائدة في مجال تطوير وحماية وإنتاج السلالات الأصيلة من الخيول العربية ويمثل سجل السلطنه نموذجا مثالياً لذلك مؤكدا بان هدف المدرسة هو تعليم وتدريب أجيالنا على ركوب الخيل وغرس القيم وأخلاق الفارس العربي الأصيل .

بعد ذلك تواصلت الفعاليات، حيث تم تقديم فقرة الخيل والفارس في تناغم جميل نال إعجاب الحضور أداها فرسان المدرسة على الخيول، وتلتها اللوحة الختامية تفنن في تجسيدها فرسان المدرسة في مشهد رائع على الخيول الأصيلة.

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