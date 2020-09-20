اتحاد الطاولة يشارك في اجتماعات الاتحاد العربي لكرة الطاولة

شارك الاتحاد العماني لكرة الطاولة في اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة الطاولة الذي عُقِدَ عبر الاتصال المرئي، لمناقشة البرنامج الزمني لبطولات الاتحاد العربي للعبة، حيث شارك عبدالله بن محمد بن سعيد بامخالف رئيس الاتحاد العماني لكرة الطاولة ونائب رئيس الاتحاد العربي لكرة الطاولة في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة الطاولة، كما شارك ممثلا الاتحاد سجاد بن محمد بن باقر نائب رئيس الاتحاد وعادل البلوشي أمين السر العام في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة الطاولة والذي تلى اجتماع المكتب التنفيذي والذي عقد مساء أمس الاول .

وناقش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة الطاولة عددا من المواضيع المختلفة ومنها اجراءات الاجتماع الافتراضي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة والمزمع اقامته بتاريخ ٢٨ من الشهر الجاري، وتم خلال الاجتماع مناقشة البرنامج الزمني لبطولات رئيس الاتحاد العربي، حيث تم تشكيل لجنة تضم كلا من عبدالله بن محمد بامخالف نائب رئيس الاتحاد العربي والدكتور علاء مشرف نائب الاتحاد العربي ومحمد عبدالله صالح أمين السر العام للاتحاد العربي واعضاء من الاتحاد الأردني لكرة الطاولة والاتحاد اللبناني لكرة الطاولة وذلك لدراسة امكانية اقامة البطولة العربية لكرة الطاولة بالأردن وبطولة الاندية العربية في نسختها الـ٣٢ بلبنان أوتأجيلها الى موعد اخر سيعلن عنه خلال الأيام القادمة عبر الامانة العامة للاتحاد العربي، وأقر الدول الأعضاء بالاتحاد العربي لكرة الطاولة باعتماد اجتماعات اللجان عبر تقنية الاتصال المرئي سواء خلال الفترة الحالية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) او بعد الجائحة.

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