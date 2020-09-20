اليوم … الفريق الكروي الأول بنادي صحار يعود للتدريبات بقيادة عادل البلوشي

سيعود الفريق الكروي الأول بنادي صحار عند السادسة والنصف مساء اليوم للتدريبات استعدادا لخوض مبارياته الثلاث المتبقية في مسيرته بدوري عمانتل 2019/2020م ، وذلك من ساحة ملعبه الرئيسي في المويلح بقيادة المدرب الوطني عادل بن إسماعيل البلوشي ، حيث يسبق التدريب الأول إجراء الفحص الخاص بالبروتوكول الطبي لجائحة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) للتأكد من سلامة الجميع سواء الجهاز الفني والاداري وكذلك اللاعبين قبل خوض التدريبات ، ثم يلتقي رئيس مجلس ادارة النادي المهندس ابراهيم المقبالي واعضاء مجلس الادارة مع اللاعبين والجهاز الفني من أجل الحديث عن أهمية المرحلة المتبقية من مسيرة الفريق بالدوري ، وأهمية تخطي مرحلة الخطر التي لا زالت تهدد الفريق بنهاية الجولة الـ ( 23 ) قبل فترة التوقف .

الجدير بالذكر أن نادي صحار يحتل المركز السابع برصيد ( 31 ) نقطة ، ويحتاج إلى تحقيق حالة فوز واحدة على أقل تقدير للابتعاد تماما عن شبح الهبوط ودائرة الخطر ، وسيلعب الفريق مباراته المؤجلة الأولى أمام صحم بتاريخ 23 أكتوبر ، ويلعب مباراته الثانية أمام النصر بمجمع صلالة بتاريخ 28 من ذات الشهر ، فيما يختتم مبارياته المؤجلة أمام فنجاء بتاريخ 1 نوفمبر بمجمع صحار الرياضي .

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