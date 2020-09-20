الخيالة السلطانية تحقق المركزين الثاني والثالث في سباق فلوراك الفرنسي للقدرة

حققت الخيالة السلطانية المركزين الثاني والثالث في منافسات سباق فلوراك الفرنسي (ذو النجمة الواحدة) والذي نظمه الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة (100) كيلومتر بمشاركة (33) فارسا وفارسة من مختلف دول العالم واشتمل على (3) مراحل بلغت مسافة المرحلة الأولى (38) كيلومترا والثانية (34) كيلومترا وبلغت مسافة المرحلة الثالثة والأخيرة (28) كيلومترا وبعد المنافسة التي تميز بها السباق في مراحله ومساراته المختلفة، حقق الفارس صالح بن سالم البلوشي المركز الثاني على صهوة الحصان بنشدوه وجاء الفارس عادل بن سعيد البلوشي ثالثا على صهوة الفرس سلام . وفي منافسات سباق فلوراك الفرنسي (ذو النجمتين) والذي نظمه الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة (120) كيلومترا أكمل الفارس هشام بن صالح الفارسي السباق بنجاح على صهوة الفرس أدراكدبرا. وتأتي مشاركة الخيالة السلطانية في سباقات القدرة والتحمل التي ينظمها الاتحاد الدولي للفروسية لتأهيل مجموعة من الفرسان والخيول للمنافسة في بطولة كأس العالم للقدرة والتحمل ايطاليا 2021.

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