أخبار عاجلة
الأطراف الليبية تتفق على عقد جولة حوار جديدة بالقاهرة -
تحرك عاجل من الأردن بعد سحل وضرب مصري بطريقة وحشية.. شاهد -
نقابة الإعلاميين تعلق على اختيار طارق سعدة ضمن أعضاء مجلس الشيوخ -
الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم يكرم أسرة اللواء أحمد فولي -
فوز صعب للأرجنتين على بوليفيا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2022 -
ربيع ياسين: أسامة فيصل زايد 3 كيلو واللجنة الخماسية «ماساعدتنيش» -
حلمي طولان يهاجم ربيع ياسين: إحنا مش كفتجية -
تركي آل الشيخ يغازل الأهلي.. مكافأة جديدة حال الفوز بـ أبطال أفريقيا -
وائل الإبراشى: قرار ركوب كبار السن المواصلات العامة مجاناً لم يفعل على أرض الواقع -
اعتراف أممي: مصر تعاملت بإبداع فى أزمة كورونا -

بيراميدز يحتفل بدخول أنطوي نادي المائة هدف.. صور

الرياضة تبليغ
بيراميدز يحتفل بدخول أنطوي نادي المائة هدف.. صور
بيراميدز يحتفل بدخول أنطوي نادي المائة هدف.. صور

احتفل الجهاز الفني والإداري والطبي لنادي بيراميدز بتخطي الهداف الغاني جون أنطوي مائة هدف في الكرة المصرية خلال مسيرته مع الأندية التي لعب لها.

وبات أنطوي يمتلك ١٠٢ هدف سجلها مع الأندية المصرية حتى الآن منذ بداية مسيرته في مختلف البطولات كان آخرها، هدفيه في شباك نادي وادي دجلة.

واحتفل الفريق بالهداف الغاني على هامش المران بملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الحدود غدا في الدوري الممتاز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيراميدز يحتفل بدخول أنطوي نادي المائة هدف.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 