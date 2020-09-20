بيراميدز يحتفل بدخول أنطوي نادي المائة هدف.. صور

احتفل الجهاز الفني والإداري والطبي لنادي بيراميدز بتخطي الهداف الغاني جون أنطوي مائة هدف في الكرة المصرية خلال مسيرته مع الأندية التي لعب لها.

وبات أنطوي يمتلك ١٠٢ هدف سجلها مع الأندية المصرية حتى الآن منذ بداية مسيرته في مختلف البطولات كان آخرها، هدفيه في شباك نادي وادي دجلة.

واحتفل الفريق بالهداف الغاني على هامش المران بملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الحدود غدا في الدوري الممتاز.