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أليسون يتصدى لضربة جزاء جورجينيو ويحافظ على تقدم ليفربول بهدفين

الرياضة تبليغ
أليسون يتصدى لضربة جزاء جورجينيو ويحافظ على تقدم ليفربول بهدفين
أليسون يتصدى لضربة جزاء جورجينيو ويحافظ على تقدم ليفربول بهدفين

مرت 75 دقيقة من أحداث المباراة التي تجمع فريقي ليفربول وتشيلسي، والنتيجة تشير لتقدم الريدز بهدفين مقابل لا شيء.

تشيلسي بدا متأثرا بطرد مدافعه كريستنسن في الشوط الأول من المباراة، واستغل ذلك ساديو ماني بتسجيله الهدف الأول برأسية رائعة في الدقيقة 50 بعد كرة عرضية من زميله فيرمينو

ماني سجل الهدف الثاني بعدها بدقائث بعد خطأ فادح من كيبا حارس البلوز بفشله في تمرير الكرة وذلك في الدقيقة 54.

وأجري ليفربول تغييرا بنزول ميلنر بدلا من نابي كيتا في الدقيقة 64.

وحاول ماونت تقليص الفارق لتشيلسي في الدقيقة 68 لكن تسديدته علت عارضة أليسون بقليل.

وتحصل نادي تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 72 بعد خطأ من تياجو ألكانتارا، ليتولى تسديدها جورجينيو لكن أليسون تصدى لها ببراعة.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 