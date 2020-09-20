مرت 75 دقيقة من أحداث المباراة التي تجمع فريقي ليفربول وتشيلسي، والنتيجة تشير لتقدم الريدز بهدفين مقابل لا شيء.
تشيلسي بدا متأثرا بطرد مدافعه كريستنسن في الشوط الأول من المباراة، واستغل ذلك ساديو ماني بتسجيله الهدف الأول برأسية رائعة في الدقيقة 50 بعد كرة عرضية من زميله فيرمينو
ماني سجل الهدف الثاني بعدها بدقائث بعد خطأ فادح من كيبا حارس البلوز بفشله في تمرير الكرة وذلك في الدقيقة 54.
وأجري ليفربول تغييرا بنزول ميلنر بدلا من نابي كيتا في الدقيقة 64.
وحاول ماونت تقليص الفارق لتشيلسي في الدقيقة 68 لكن تسديدته علت عارضة أليسون بقليل.
وتحصل نادي تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 72 بعد خطأ من تياجو ألكانتارا، ليتولى تسديدها جورجينيو لكن أليسون تصدى لها ببراعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أليسون يتصدى لضربة جزاء جورجينيو ويحافظ على تقدم ليفربول بهدفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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