تأهل رسميا لـ ثمن النهائي.. الهلال السعودي يتعادل مع شاهر خودرو الإيراني في دوري أبطال آسيا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع نظيره شاهر خودرو الإيراني، بتيجة (0-0)، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

شهد الشوط الأول، سيطرة كبيرة من جانب نادي الهلال، لكن دون خطورة على مرمى شاهر خودرو الإيراني.

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال سيطرته على مجريات اللقاء، لكن دون خطورة على مرمى الفريق الإيراني.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 11 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا، ليتأهل رسميل للدور ثمن النهائي، فيما ارتفع رصيد شاهر خودرو الإيراني إلى نقطة واحدة في المركز الأخير.