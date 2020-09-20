لاعب لاتسيو مطلوب في الشباب السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي الشباب يسعى للتعاقد مع لاعب أجنبي أخر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويسعى الشباب لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل الاستعداد لخوض منافسات الموسم القادم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت التقارير أن إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، تسعى للتعاقد مع المدافع الأنجولي باستوس، لاعب نادي لاتسيو الإيطالي.

وأوضحت التقارير أن نادي لاتسيو الإيطالي يريد 3.5 مليون يورو من أجل السماح بانتقال اللاعب، ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين.