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رئيس نادي القناة يجتمع بالجهاز الفني ولاعبي الفريق قبل مواجهة الزرقا

الرياضة تبليغ
رئيس نادي القناة يجتمع بالجهاز الفني ولاعبي الفريق قبل مواجهة الزرقا
رئيس نادي القناة يجتمع بالجهاز الفني ولاعبي الفريق قبل مواجهة الزرقا

عقد رئيس مجلس إدارة نادي القناة عماد الخواجة جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم واللاعبين قبل انطلاقة تدريب اليوم وقبل ٤٨ ساعة من مواجهة الزرقا والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل. 

وحرص رئيس نادي القناة على تحفيز اللاعبين وتأكيد أهمية المرحلة المقبلة وتحقيق الفوز في المباريات القادمة بداية من مواجهة الزرقا.

 

وتعهد الجميع على أنهم في حالة تركيز تام خلال الفترة الحالية والهدف الرئيسي للجميع هو تحقيق الانتصارات والفوز في المباريات القادمة.

ويحتل فريق القناة المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى برصيد 22 نقطة بينما يحتل الصدارة فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة .

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 