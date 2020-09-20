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أحمد ريان يقلص الفارق للجونة ويسجل الهدف الأول في مرمى الإنتاج الحربي.. فيديو

الرياضة تبليغ
أحمد ريان يقلص الفارق للجونة ويسجل الهدف الأول في مرمى الإنتاج الحربي.. فيديو
أحمد ريان يقلص الفارق للجونة ويسجل الهدف الأول في مرمى الإنتاج الحربي.. فيديو
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة من تقليص الفارق أمام فريق الانتاج الحربي وسجل هدفا في شباك المنافس بالمباراة المقامة حاليا.

ويواجه الجونة منافسه الانتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز.

واحتسب الVAR ركلة جزاء لصالح الجونة في الدقيقة 68، سجلها أحمد ياسر ريان ليقلص الفارق للجونة وتصبح النتيجة 2-1 للانتاج الحربي. 

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 