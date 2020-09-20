موعد مباراة التعاون والشارقة والقنوات المجانية الناقلة في دوري أبطال آسيا

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عمر شويل - جدة يستضيف استاد المدينة التعليمية مباراة الصراع على مركز مؤهل لدور ال 16 في دوري أبطال آسيا بين التعاون السعودي والشارقة الإماراتي اليوم 21 سبتمبر 2020 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، حيث يسعى كلا من الفريقين إلى الفوز وحصد الثلاث نقاط في سبيل خطف مركز مؤهل للدور القادم من البطولة، ويمتلك فريق التعاون رصيد 6 نقاط في المركز الثاني في المجموعة، حيث خاض الفريق 4 مباريات، حقق الفوز في مبارتين، والخسارة في مثلهما،بينما خاض فريق الشارقة 4 مباريات، استطاع الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في مثلها، والخسارة في مبارتين، ويسعى كل فريق إلى ترك بصمة في البطولة، حيث تعتبر هذه ثاني مشاركة لفريق التعاون في البطولة، حيث شارك في عام 2017 وخرج من دور المجموعات بعد حصوله على المركز الثالث حينها برصيد خمس نقاط.

يسعى نادي التعاون إلى العودة للانتصارات مرة أخرى، حيث خسر آخر مبارتين في دور المجموعات أمام فريق بيرسبوليس بفس النتيجة بهدف دون رد ، ويسعى الفريق إلى تكرار الفوز على الشارقة مرة أخرى، حيث فاز في مباراة الذهاب بهدف مقابل لاشئ أحرزه اللاعب فيصل درويش، وفاز أيضا على فريق الدحيل بهدفين دون رد في نفس المجموعة، ليحصد ست نقاط تضعه في المركز الثاني حتى الأن بفارق الأهداف عن فريق الشارقة، وقد قدم الفريق أداء مخيب للأمال هذا الموسم في بطولة الدوري السعودي بعد هروبه في الجولات الأخيرة من مناطق الهبوط وحصوله على المركز ال 12 برصيد 35 نقطة بقارق ثلاث نقاط عن الهبوط ، هذا بعد أن خاض الفريق 30 مباراة، استطاع الفوز في 10 مباربات، والتعادل في خمس مباريات، والخسارة في 15 مباراة ضمن منافسة الدوري، ويأمل الفريق في الذهاب بعيدا في دوري الأبطال وتعويض موسمه المخيب لأمال الجماهير.

يسعى نادي الشارقة إلى الاستمرا في تقديم الأداء الجيد وتحقيق الفوز الثاني له على التوالي في دور المجموعات، حيث فاز على فريق الدحيل بنتيجة أربعة أهداف سجلهم خالد باوزير، وماجد سرور، وإيجور،ولوكاس فيرناندز مقابل هدفين لفريق الدحيل، ويعتبر هذا أول فوز له، حيث خسر من فريق الدحيل بنتيجة هدفين لهدف، ومن فريق الشارقة بهدف دون رد، وتعادل مع فريق بيرسبوليس متصدر المجموعة بنتيجة هدفين لكل فريق.

موعد مباراة التعاون والشارقة اليوم

8:00 بتوقيت مصر

9:00 بتوقيت السعودية

10:00 بتوقيت الإمارات

6:00 بتوقيت غرينتش

القنوات المجانية الناقلة لمباراة التعاون والشارقة اليوم