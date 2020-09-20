نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي يتعادل مع شاهر خودرو ويتأهل رسميا لدور الـ16 لدوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حجز فريق الهلال السعودي مقعده في الدور الثاني لدوري ابطال آسيا بعدما تعادل مع شهر خودرو الإيراني 0-0 يوم الأحد على ستاد الجنوب في الدوحة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2020.

ورغم الغيابات الكثيرة في صفوف الهلال إلا أن الفريق نجح في إيقاف خطورة لاعبي شهر خودرو، وسنحت له أكثر من فرصة لحسم الفوز.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأحد أيضاً شباب الأهلي دبي الإماراتي مع باختاكور الأوزبكي على ذات الملعب.

وابتعد الهلال في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط من أربع مباريات لباختاكور و6 لشباب الأهلي، في حين بقي رصيد شهر خودرو خالياً من النقاط.

وانضم الهلال في دور الـ16 إلى مواطنيه الأهلي والنصر الذي كانا ضمنا بطاقتي التأهل من قبل.

وبدأ الهلال المباراة بتشكيلة افتقدت للعديد من نجوم الفريق بسبب إصابتهم بفايروس كورونا المستجد، واضطر المدرب رازفان لوتشيسكو لإشراك عدد من اللاعبين الشباب والاعتماد على أندريه كاريللو في مركز قلب الهجوم.

ورغم ذلك فقد اعتمد الهلال أسلوب الضغط على اللاعب حامل الكرة، وحرمان لاعبي شهر خودرو من بناء الهجمات وتهديد المرمى.

وبمرور الوقت بدأ لاعبو الهلال في الاستحواذ أكثر على الكرة ومحاولة بناء الهجمات في اتجاه مرمى الحارس محمد جواد كيا، ولكن دون فرص خطيرة على المرمى.

وكانت أول الفرص الفعلية بالشوط الأول لصالح الفريق الإيراني عندما أرسل محمد فارامارزي تمريرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى روح الله سيف الله ليلعب كرة رأسية ارتطمت بمدافع وتحولت قريبة بجوار القائم إلى ركلة ركنية (39)، ورد الهلال قبيل نهاية الشوط عبر تسديدة مدالله العليان والتي مرت فوق العارضة.

ثم ضاعت أخطر الفرص للهلال في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعدما استلم هتان باهبري تمريرة كريللو وأرسل تمريرة عكسية على باب المرمى وصلت أمام منصور البيشي ليلعب كرة ذهبت فوق المرمى.

وبدأ شهر خودرو الشوط الثاني بشكل أفضل، وضاعت فرصة للفريق عندما أرسل البديل محمد رضا خلعتبري تمريرة عرضية ارتقى لها فارشاد فراجي ولعب كرة رأسية خطيرة مرت فوق العارضة (55).

وكاد الهلال يفتتح التسجيل في الدقيقة 59 بعدما مرر كاريللو الكرة إلى هتان باهبري في مواجهة المرمى ليسددها بيسراه خطيرة لكن الحارس جواد كيا تألق في إبعادها إلى ركلة ركنية.

ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير على النتيجة، لينجح الهلال رغم الظروف في حجز بطاقة التأهل للدور الثاني.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأربعاء، حيث يلتقي الهلال مع شباب الأهلي دبي على ستاد خليفة الدولي، وشهر خودرو مع باختاكور على ستاد الجنوب.