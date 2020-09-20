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أهداف مباراة - تشيلسي 0 × 2 ليفربول

الرياضة تبليغ
أهداف مباراة - تشيلسي 0 × 2 ليفربول
أهداف مباراة - تشيلسي 0 × 2 ليفربول

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة - تشيلسي 0 × 2 ليفربول في المقال التالي

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

حقق ليفربول فوزا غاليا على حساب تشيلسي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 