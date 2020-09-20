نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الله السعيد على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز. ويستضيف بيراميدز نظيره حرس الحدود في الثامنة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ٢٨ من الدوري المصري الممتاز. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي، وفي خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - محمد عطوة، وفي خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عمر العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل، خط الهجوم: جون أنطوي

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