نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن التشكيلة الرسمية للفريق الملكي التي ستدخل أمام فريق ريال سوسييداد في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.
ويعاني الميرينجي من العديد من الغيابات بسبب الإصابات، في مقدمتها إيدين هازارد.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: داني كارفخال - فاران - سيرجيو راموس - ميندي.
خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش - اوديجارد.
خط الهجوم: رودريجو - كريم بنزيما.
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