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تريزيجيه يختتم تدريباته مع استون فيلا لمواجهة شيفيلد بالبريميرليج

الرياضة تبليغ
تريزيجيه يختتم تدريباته مع استون فيلا لمواجهة شيفيلد بالبريميرليج
تريزيجيه يختتم تدريباته مع استون فيلا لمواجهة شيفيلد بالبريميرليج

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه يختتم تدريباته مع استون فيلا لمواجهة شيفيلد بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم لاعبا منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي تدريباتهم مع نادي استون فيلا اليوم الأحد استعدادا لمواجهة شيفيلد يونايتد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين غدا الأحد على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقام المباراة يبن الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

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