رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي

أعلن أندريه بيرلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس، لملاقاة نظيره نادي سامبدوريا في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإيطالي. وجاء تشكيل نادي يوفنتوس كالآتي : في حراسة المرمى : تشيزني خط الدفاع : كوارداردو - بونوتشي - كيليني - دانيلو - فرابوتا خط الوسط : اندي رابيو - ماكيني - كولوفسكي - ايرون رامسي خط الهجوم : كريستيانو رونالدو

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