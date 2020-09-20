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خاص| رضا عبد العال: جمهور الزمالك شتمني عشان كارتيرون وفي الآخر خلع

الرياضة تبليغ
خاص| رضا عبد العال: جمهور الزمالك شتمني عشان كارتيرون وفي الآخر خلع
خاص| رضا عبد العال: جمهور الزمالك شتمني عشان كارتيرون وفي الآخر خلع

كشف رضا عبد العال المدير الفني لنادي طنطا عن السبب الرئيسي الذي تسبب في رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك والحالي للتعاون السعودي.

وقال عبد العال خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج إن، كارتيرون خسر جمهور الزمالك ولن يستطيع أن يدخل الدوري المصري مرة أخرى بعد حركة تخليه عن الزمالك في هذا الوقت.

وأضاف عبد العال أن، جمهور الزمالك شتمني بسبب انتقادي ل كارتيرون، واهو دلوقتي هرب بطريقة غير لائقة.

وتابع: كارتيرون خلع خوفاََ من مباريات إفريقيا، هو مش قد إفريقيا ولا يستطيع مجاراة الأمور.

وأشار عبد العال الى أن، كارتيرون لم يتلقى أي عروض عقب فوز الزمالك ببطولتين في  اقل من شهر، وأول عرض كان التعاون شاف الدولارات جري عليها.

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