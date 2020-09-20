تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ريال سويسيداد بالدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، تشكيلة ريال مدريد، التي سوف يلعب بها أمام نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، في إطار مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب أنويتا. في حراسة المرمى: تيبوا كورتوا. في خط الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران– فيرلاند ميندي- داني كارفاخال. في خط الوسط: فينيسيوس جونيور – لوكا مودريتش – توني كروس – ماتن أوديجارد – رودريجو جوس. في خط الهجوم: كريم بنزيما. ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الملكي كل من، أريولا – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز – ناتشو – فيدي فالفيردي – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز – لوكا يوفيتش – فرانشيسكو إيسكو . جدير بالذكر أن الميرنجي كان قد توج بلقب الليجا في الموسم الماضي، بفارق 5 نقاط عن برشلونة.

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