انتهت أحداث الشوط الاول بين فريقي المقاولون العرب والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب المقاولون العرب فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
بدأ الفريقان المباراة بالتمريرات القصيره فى وسط الملعب وأغلقا المساحات ضد بعض وخاصه من الاطراف .
وتوقف اللعب دقيقتين لاستماع محمد سلامه الي حكم الفيديو وطالبه الي الرجوع الي الفار وقرر بإلغاء ركله الجزاء لنادي المقاولون بسبب وجود عركله علي لاعب الاتحاد السكندري فى الدقيقة 14 .
ويحتل المقاولون العرب فى المركز الرابع برصيد 48 نقطة ، بينما جاء الاتحاد فى المركز الخامس برصيد 37 نقطة .
وتوج الأهلي بالدوري المصري بعد سقوط الزمالك امام أسوان فى الجولة الـ27 .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الـ VAR يلغي ركله جزاء لـ ذئاب الجبل.. شوط أول سلبي بين المقاولون والاتحاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.