حضر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة الكابتن حسام البدري، ومعاونيه طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي، مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري المقامة على إستاد المقاولون بالجبل الأخضر ضمن منافسات الدوري الممتاز.
ويكثف أعضاء الجهاز الفني من تحضيراتهم الخاصة والمرتبطة باستعدادات المنتخب بمواجهة منتخب توجو في الجولتين الثالثة والرابعة المقرر لهما خلال أجندة نوفمبر القادم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
ويتابع الجهاز الفني كل اللاعبين المرشحين للانضمام للمعسكر القادم من خلال رصد مشاركتهم مع أنديتهم خلال منافسات الدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسام البدري يحضر مباراة المقاولون والاتحاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.