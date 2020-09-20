الـ var يلغي ركلة جزاء لـ المقاولون أمام الاتحاد السكندري

ألغى محمد سلامة، حكم لقاء المقاولون العرب والاتحاد السكندري، ركلة جزاء لصالح ذئاب الجبل أثناء الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب المقاولون العرب فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وتوقف اللعب دقيقتين للاستماع محمد سلامة إلى حكم الفيديو وطالبه بالرجوع إلى الفار، وقرر إلغاء ركلة الجزاء لنادي المقاولون بسبب وجود عركلة على لاعب الاتحاد السكندري.
ويحتل المقاولون العرب، المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بينما الاتحاد في المركز الخامس برصيد 37 نقطة.
وتوج الأهلي بالدوري المصري بعد سقوط الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة الـ27.
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