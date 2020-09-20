نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو نادي الزمالك، ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية (الميركاتو).
خماسي الزمالك يقترب من الرحيل عن قلعة ميت عقبة
اقترب الخماسي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إسلام جابر، عنتر، بامبو، محمد حسن وعمر السعيد من الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
من جانبه قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول، لحين استقدام مدير فني أجنبي خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.
وفي سياق آخر اقترب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من العودة لميت عقبة من جديد، حال التوصل لاتفاقا معه، لتولى المهمة خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع النادى الأبيض من أجل تولى القيادة الفنية للتعاون السعودي.
ويعد المقابل المالى بمثابة الفيصل فى استقدام الزمالك لفيريرا الذشى تؤكد بعض المصادر المطلعة بالنادى إلى وجود مبالغة فى متطلباته المالية.
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