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بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

الرياضة تبليغ
بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك
بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو نادي الزمالك، ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية (الميركاتو).

 

خماسي الزمالك يقترب من الرحيل عن قلعة ميت عقبة

 

اقترب الخماسي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إسلام جابر،  عنتر، بامبو، محمد حسن وعمر السعيد من الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

من جانبه قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول، لحين استقدام مدير فني أجنبي خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.

 

وفي سياق آخر اقترب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من العودة لميت عقبة من جديد، حال التوصل لاتفاقا معه، لتولى المهمة خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع النادى الأبيض من أجل تولى القيادة الفنية للتعاون السعودي.

 

ويعد المقابل المالى بمثابة الفيصل فى استقدام الزمالك لفيريرا الذشى تؤكد بعض المصادر المطلعة بالنادى إلى وجود مبالغة فى متطلباته المالية.

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