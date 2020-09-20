نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى النادى الأهلى لحسم عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم. ويرغب الأهلي فى التعاقد مع المدافع المغربي ولاعب الرجاء البيضاوي بدر بانون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط دفاع الفريق. ويقوم مسؤولي الأهلي بوضع الرتوش الأخيرة على الصفقة مع الرجاء المغربي لصم بانون، الذي قام رينيه فايلر المدير الفنى السويسري بإبداء رغبته فى التعاقد مع اللاعب. وتوج النادى الأهلى بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم للمرة ال 42 فى تاريخه والخامسة على التوالي.

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