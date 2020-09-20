نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبيب : مؤمن صفا نجم كواليس قرعة مونديال اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد المقرر استضافتها في مصر خلال الفترة من ١٣ إلي ٣١ يناير من العام المقبل ٢٠٢١ أن الكابتن مؤمن صفا امين صندوق اتحاد اليد هو نجم كواليس قرعة المونديال واحد أبرز الاوراق الرابحة في النجاح العالمي الذي تحقق .

وحرص لبيب علي توجيه شكر خاص لمؤمن صفا خلال كلمة مقتضبة لمدير البطولة علي هامش تكريم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لنجوم قرعة مونديال اليد اليوم بحضور رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي وكوكبة من القيادات المشاركين في نجاح حفل القرعة علي رأسهم رئيس اللجنة المنظمة المهندس هشام نصر ومنتصر النبراوي رئيس شركة برزنتيشن والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكوميم الرياضة.

واوضح لبيب أن ما تحقق نتيجة تعاون مثمر من الجميع وبدعم كبير من الدولة ووزير الرياضة الدءوب د. أشرف صبحي.