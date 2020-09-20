أخبار عاجلة
الأطراف الليبية تتفق على عقد جولة حوار جديدة بالقاهرة -
تحرك عاجل من الأردن بعد سحل وضرب مصري بطريقة وحشية.. شاهد -
نقابة الإعلاميين تعلق على اختيار طارق سعدة ضمن أعضاء مجلس الشيوخ -
الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم يكرم أسرة اللواء أحمد فولي -
فوز صعب للأرجنتين على بوليفيا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2022 -
ربيع ياسين: أسامة فيصل زايد 3 كيلو واللجنة الخماسية «ماساعدتنيش» -
حلمي طولان يهاجم ربيع ياسين: إحنا مش كفتجية -
تركي آل الشيخ يغازل الأهلي.. مكافأة جديدة حال الفوز بـ أبطال أفريقيا -
وائل الإبراشى: قرار ركوب كبار السن المواصلات العامة مجاناً لم يفعل على أرض الواقع -
اعتراف أممي: مصر تعاملت بإبداع فى أزمة كورونا -

خطة كومان للتعامل مع سواريز

الرياضة تبليغ
خطة كومان للتعامل مع سواريز
خطة كومان للتعامل مع سواريز

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة كومان للتعامل مع سواريز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد وضع خطة من أجل التعامل مع الأوروجوياني لويس سواريز في الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن كومان يخطط لترك لويس سواريز في المدرجات في أول ثلاث مباريات بالدوري الإسباني لإختبار صبر النجم الأوروجواياني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المباريات ستجمع الفريق الكتالوني مع كلا من فياريال وسيلتا فيجو وأشبيلية والتي سيتم إقامتها حتى 5 أكتوبر عندما يتم غلق سوق الإنتقالات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة عدم رحيل سواريز عن برشلونة حتى هذا التاريخ سيكون كومان مضطراً لأن يعتمد عليه في المباريات بعد ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطة كومان للتعامل مع سواريز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 