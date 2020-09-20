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موقف بن شرقي من المشاركة في مباراة طنطا

الرياضة تبليغ
موقف بن شرقي من المشاركة في مباراة طنطا
موقف بن شرقي من المشاركة في مباراة طنطا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف بن شرقي من المشاركة في مباراة طنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزا لخوض مباريات فريقه المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وابتعد بن شرقي عن مباريات الزمالك الأخيرة، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة القليلة الماضية.

وخضع بن شرقي لاختبار فني مؤخرًا لتحديد موعد عودته للمشاركة في المباريات، وتم اجتيازه بنجاح، ليصبح جاهزا.

ويستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم، لمواجهة منافسه طنطا، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 