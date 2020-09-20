رضا عبد العال لـ دوت الخليج: تاكيس جونياس الأنسب لقيادة الأبيض وسيصبح معشوق الزمالكاوية

كشف رضا عبد العال المدير الفني لنادي طنطا عن الشخص الأصلح لقيادة الزمالك في الوقت الحالي خلفاََ للفرنسي باتريس كارتيرون.
وقال عبد العال خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج إنه لا يوجد أنسب من تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة لتولي مهمة الادارة الفنية للزمالك في الوقت الحالي.
وأضاف عبد العال أن جونياس هو الأنسب لطريقة لعب الزمالك وهو الذي سيفيد الأبيض في إفريقيا، وأتمنى تواجده.
وتابع: جونياس سيصبح معشوق جماهير الزمالك في حال توليه الإدارة الفنية حيث أنه سيشكل فريق مميز من اللاعبين المتواجدين وسوف يصنع لكل لاعب شخصية جديدة تفيد الفريق.
وأشار عبد العال الى أن، طريقة جونياس في اللعب تشبه أوروبا والزمالك يملك مجموعة قوية من اللاعبين ومن يستطيع الاستفادة منها لن تفلت منه بطولة.
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