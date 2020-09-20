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محمود وحيد مهنئا جماهير الأهلي بـ الدرع الـ 42: فرحتنا تكمل بالتتويج الإفريقى

الرياضة تبليغ
محمود وحيد مهنئا جماهير الأهلي بـ الدرع الـ 42: فرحتنا تكمل بالتتويج الإفريقى
محمود وحيد مهنئا جماهير الأهلي بـ الدرع الـ 42: فرحتنا تكمل بالتتويج الإفريقى

هنّأ اللاعب محمود وحيد، جمهور النادي الأهلى، بتتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز رقم 42، ونشر عدة صور من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق محمود وحيد: "مليون مبروك لكل جمهور النادى الاهلى الدورى رقم ٤٢ ⁦❤️⁩????الحمد لله الدوري الثاني لي في النادي ????????وإن شاء الله فرحتنا تكمل بالتتويج الإفريقى هذا العام ????????.

جاء تتويج الأهلي بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات. 

ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.

وسيطر الأهلي على البطولة من أول يوم وحتى قبل نهايتها بـ 6 جولات .. لم يشاركه أحد في الصدارة، ليتوج نفسه بطلًا عن جدارة واستحقاق ويحصد الدرع رقم 42 له.

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