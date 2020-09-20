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رضا عبد العال يهاجم جنش ويكشف سر غياب التوفيق عن الزمالك

الرياضة تبليغ
رضا عبد العال يهاجم جنش ويكشف سر غياب التوفيق عن الزمالك
رضا عبد العال يهاجم جنش ويكشف سر غياب التوفيق عن الزمالك

كشف رضا عبد العال، المدير الفني لنادي طنطا، عن سر تراجع مستوى الزمالك، وسبب هزيمة الفريق الأبيض أمام أسوان. 

وقال رضا عبد العال، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن "جنش" هو السبب في هدف أسوان بسبب تمركزه في المرمى الخاطئ، لكن لم يتحدث أحد عن الخطأ لأنه "جنش". 

وأضاف رضا عبد العال، أن السر في تراجع أداء الزمالك وسوء النتائج في الفترة السابقة حتى إذا فاز يفوز بهدف واحد، هو عدم مشاركة أبو جبل على الرغم من جاهزيته وإمكاناته الأعلى من جنش. 

وتابع الإعلام ذبح "أبو جبل" بعد أخطائه في لقاء الإنتاج الحربي، ولم يذكر أنه أنقذ الفريق في ماتش الأهلي، لكن التحدث عن جنش وسوء مستواه مُحرّم. 

وأشار رضا عبد العال إلى أن فريق أسوان يلعب كرة مميزة، ويملكون مديرا فنيا متكاملا، واللاعبون على مستوى عالٍ ولكن ينقصهم بعض التوفيق، واجتهادهم ظهر في نتائج المباريات. 

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