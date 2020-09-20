شوط أول سلبي بين ريال مدريد وسوسيداد

انتهى الشوط الأول بين ريال مدريد وريال سوسييداد، بالتعادل السلبي ، دون أهداف ، خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني "الليجا". دخل الملكي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: تيبو كورتوا. خط الدفاع: فيرلاند ميندي، سيرجيو راموس، فاران، داني كارفاخال. خط الوسط: توني كروس، أوديجارد، لوكا مودريتش. خط الهجوم: فينسيوس، كريم بنزيما، رودريجو.

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