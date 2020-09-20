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شوط أول سلبي بين ريال مدريد وسوسيداد

الرياضة تبليغ
شوط أول سلبي بين ريال مدريد وسوسيداد
شوط أول سلبي بين ريال مدريد وسوسيداد

انتهى الشوط الأول بين ريال مدريد وريال سوسييداد، بالتعادل السلبي ، دون أهداف ، خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني "الليجا".

 

دخل الملكي المباراة بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

 

 

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، سيرجيو راموس،  فاران، داني كارفاخال.

 

خط الوسط: توني كروس، أوديجارد، لوكا مودريتش.

 

خط الهجوم: فينسيوس، كريم بنزيما، رودريجو.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 