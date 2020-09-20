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خاص| رضا عبد العال يكشف حقيقة وجود سحر وأعمال داخل غرفة خلع ملابس طنطا

الرياضة تبليغ
خاص| رضا عبد العال يكشف حقيقة وجود سحر وأعمال داخل غرفة خلع ملابس طنطا
خاص| رضا عبد العال يكشف حقيقة وجود سحر وأعمال داخل غرفة خلع ملابس طنطا

كشف رضا عبد العال المدير الفني لنادي طنطا عن حقيقة وجود سحر وأعمال للاعبي طنطا داخل غرفة خلع خلع الملابس أثناء مباراة نادي مصر. 

وقال عبد العال خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج إن، القصة مفتعلة من أحد المراسلين على طريق الدعابة، حيث أنني قمت باحضار شيخ لقراءة القرءان للاعبين في أول مران. 

وأضاف عبد العال أن، عدم اجتماعه باللاعبين في غرفة خلع الملابس بين شوطي المباراة بسبب نسمة الهواء التي كانت في الملعب، والغرفة كانت حر. 

وتابع: فضلت الجلوس في الملعب عن الذهاب لغرفة الملابس حيث أنها تبعد عن الملعب كثير واللاعبين كانوا مجهدين فأجتمعت بهم في أرض الملعب ولا سحر ولا حاجة. 

وأشار عبد العال الى أن، اذا كان يوجد سحر وأستطيع أن أفهم في هذا الأمر فلماذا لا أفوز بجميع مبارياتي القادمة. 

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محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

 