نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
حسم نادي الرجاء البيضاوي المغربي، موقفه من انتقال بدر نانون لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشفت تقارير صحفية، أن صفقة انتقال بانون إلى الأهلي، ستكلف 5 ملايين دولار، 3 ملايين سيتقاضاها اللاعب و2 للرجاء.
وتابعت التقارير، أن الرجاء يسعى لبيع اللاعب، خلال الفترة المقبلة، من أجل تجاوز أزمة مستحقات لاعبيه.
وكان جواد الزيات رئيس نادي الرجاء، قد أكد في تصريحات صحفية، عن وجود أزمة داخل الفريق بشأن مستحقات اللاعبين ويسعى لحلها في أقرب وقت.
وعلى الرغم من اقتراب انتقال اللاعب إلى الأهلي، ألا أن الزيات لم يكشف عن تقديم المزيد من الإيضاحات في هذا الشأن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.