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أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي

الرياضة تبليغ
أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي
أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

حسم نادي الرجاء البيضاوي المغربي، موقفه من انتقال بدر نانون لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وكشفت تقارير صحفية، أن صفقة انتقال بانون إلى الأهلي، ستكلف 5 ملايين دولار، 3 ملايين سيتقاضاها اللاعب و2 للرجاء.

 

وتابعت التقارير، أن الرجاء يسعى لبيع اللاعب، خلال الفترة المقبلة، من أجل تجاوز أزمة مستحقات لاعبيه.

 

وكان جواد الزيات رئيس نادي الرجاء، قد أكد في تصريحات صحفية، عن وجود أزمة داخل الفريق بشأن مستحقات اللاعبين ويسعى لحلها في أقرب وقت.

 

وعلى الرغم من اقتراب انتقال اللاعب إلى الأهلي، ألا أن الزيات لم يكشف عن تقديم المزيد من الإيضاحات في هذا الشأن.

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