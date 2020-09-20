ريال مدريد يبدأ مشوار الحفاظ على الدوري بالتعادل السلبي مع سوسيداد

فرض فريق ريال سوسيداد التعادل على نظيره فريق ريال مدريد بنتيجة 0-0، في الجولة الثانية من الليجا، على أرضية ملعب "أنويتا"، ليرفع ريال مدريد رصيده الى نقطة ولديه لقاء مؤجل، بينما رفع سوسيداد إلى نقطتين.

الشوط الأول من المباراة شهد أفضلية من جانب فريق ريال مدريد الذي سيطرة على الكرة منذ البداية وحاول تهديد مرمى سوسيداد الذي حاول إغلاق جميع المنافذ أمام لاعبي الملكي، ورغم سيطرة الملكي ومحاولاته، إلا أنه لم يخلق فرص حقيقية سانحة للتسجيل، كما أنه افتقد للمسة الأخيرة.

في حين شهدت الدقيقة " 34 " أول فرصة بعد كرة عرضية من كارفخال مرت من أمام رودريجو، ثم طالب فريق ريال مدريد بركلة جزاء بعد تسديدة من راموس تصدت في المدافع ثم لمست بيده، ثم أرسل ميندي كرة عرضية استقبلها فينيسيوس بتسديدة قوية ولكنها ضلت طريق المرمى .

وفي الدقيقة " 39 " سدد بنزيما كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها بجوار المرمى، ثم كاد سوسيداد أن يسجل هدف التقدم بعد كرة وصلت الى ألكسندر إسحاق الذي سددها من داخل منطقة الجزاء أبعدها كورتوا بصعوبة في الدقيقة " 42 "، لينتهي الشوط الأول بعدها بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، كاد سوسيداد أن يسجل هدف التقدم بعد كرة وصلت الى اندير بارينتشيا الذي سددها من لمسة واحدة بجوار القائم بقليل في الدقيقة " 47 "، مرر أوديجارد كرة الى بنزيما الذي سدد الكرة لكن المدافع أبعدها، ثم ارسل فيينسيوس كرة عرضية لكن المدافع أبعدها الى ركنية.

وفي الدقيقة " 56 " سدد كارفال كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس على مرتين، ثم سدد بنزيما كرة من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس أبعدها بصعوبة، سدد كرة كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس، ثم خرج أوديجارد ومودريتش ورودريجو ودخل فالفيردي وكاسيميرو ومارفن.

أطلق كروس كرة قوية ولكنها فوق المرمى في الدقيقة "70 "، استمرت محاولات كلا الفريقين وخاجة من جانب ريال مدريد لكن دون أي خطورة حقيقة على المرميين، خرج فينيسوس ودخل بدلًا منه آريباس في الدقيقة " 90 "، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 0-0.