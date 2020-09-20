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خاص.. حمادة صدقي: البداية القوية وخبرات اللاعبين سبب تتويج الأهلي بالدوري

الرياضة تبليغ
خاص.. حمادة صدقي: البداية القوية وخبرات اللاعبين سبب تتويج الأهلي بالدوري
خاص.. حمادة صدقي: البداية القوية وخبرات اللاعبين سبب تتويج الأهلي بالدوري

لاعب الأهلي السابق على تتويج المارد الأحمر ببطولة الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي .


وأضاف حمادة صدقي في تصريحات خاصة لـصدي البلد"، أن البداية القوية للفريق هذا الموسم ونجاحه في جمع أكبر عدد من النقاط بتحقيق الفوز في 16 مباراة والتعادل في لقاء واحد أمام سموحة قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس أحد عوامل تتويج النادي الأهلي بالدوري المصري .
وأوضح حمادة صدقي أن النادي الأهلي يمتلك لاعبين  على أعلي مستوي بالإضافة إلي الخبرات الفنية التي يمتلكها رينيه فايلر .

وتابع حمادة صدقي :" الأهلي لم يتأثر باأزمة كورونا واستطاع الاستفادة من فترة توقف النشاط الرياضي والحفاظ على اللاعبين .

واوصل:" الأهلي يلعب دائما على دوافع الفوز بالبطولات من أجل إسعاد الجماهير ".

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 